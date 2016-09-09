「騙扁小子」黃琪出獄後扮女再行騙 遭羈押禁見

黃琪曾爆口交性侵獄友。(圖/時周)

(14:22更新：增加內文)「騙扁小子」黃琪冒充頂新魏家少東魏宏帆申辦無限「黑卡」盜刷判刑入獄，他今年5月假釋出獄，再冒充國泰集團蔡家三哥蔡萬霖大房三子蔡鎮宇的獨生女蔡佳玲名義，以「嗲聲」向台北市喜來登訂行政套房住宿，檢警昨天拘提黃到案，深夜將他依詐欺得利等罪聲押禁見獲准。

今年23歲的黃琪，本名黃照岡，只有國中學歷，15歲時替前總統陳水扁算塔羅牌而聞名。

警方調查，黃琪以蔡佳玲名義向喜來登訂房，分別在7月23、30及8月6日三次入住，且僅用5800元的價格住到原價2萬2000元的套房，甚至8月8日到喜來登的請客樓餐廳用餐，也要求打9折成功。

警方從黃琪手機的通話紀錄中發現，他也曾向晶華酒店、國泰商旅詢價，但並未入住，業者也無報案。

(中時)