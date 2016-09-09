NBA》新勇士有弱點？科爾：缺乏籃框保護
爆冷獲取杜蘭特加盟的勇士，被公認是下季奪冠最大熱門，不過勇士總教練科爾卻不這麼想，9日接受《CSN灣區》訪問表示，當前勇士仍有很大的防守漏洞，「新球季最大的不同之處，就是我們即將面對缺乏籃框保護的窘境。」
會讓科爾如此想的主因，在於波格特、伊澤利兩人的離隊，儘管勇士補進帕楚利亞、威斯特兩名長人，可惜帕楚利亞與威斯特的內線封阻能力，遠遠不及波格特與伊澤利，科爾說：「所以我們肯定會做出調整，尤其在防守。」
「我們板凳席上主要的3人是伊戈達拉、李文斯頓與威斯特，這很不錯，」科爾說，「我們會想念巴波沙的速度，還有史貝茲的投籃、伊澤利對籃框的保護，這是一定的，幸好我們已經找來不錯的球員取代他們。」
科爾強調，新球季的季前訓練營將跟去年完全不同，上季訓練營人員變動不大，只需繼續做好該做的事，如今勇士加入不少新的球員，必須要讓一半的人去適應勇士的打法、風格與球隊文化。
(中時電子報)
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