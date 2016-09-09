謝金河：騰訊及阿里是中國走向世界兩把刀
財信傳媒董事長謝金河認為，從企業發展策略看，騰訊及阿里巴巴就像是中國大陸的倚天劍與屠龍寶刀，這是中國走向世界的兩把刀，未來發展最具指標地位。
謝金河在臉書表示，深港通還沒有上路，但北水南下，港股持續天天7、8百億港元的成交量，將香港大市值企業市值不斷往上推，其中又以騰訊股價創下216.8港元新高，最令人震撼。
騰訊漲到216.8元，如果還原股價，等於是一股1084元，如果10年前買進騰訊不賣，投資報酬率高達270倍。騰訊大漲，最高市值達2.0523兆港元，約2648億美元。
如果拿來全球排名，騰訊可以排在蘋果、Alphabet、微軟、臉書、亞馬遜（Amazon），柏克夏A，Exxon、嬌生及GE之後，成為全球第10大市值企業，這是中國大陸企業進入世界舞台的代表作。
他說，今年亞洲企業快速成長，除了騰訊外，阿里巴巴在9月7日市值爬升到2531.32億美元，中國移動是2510億美元，領先三星電子的2300億美元。1050909
(中央社)
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