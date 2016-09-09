產業工會抗爭 交通部要求台鐵協調

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交通部次長王國材今天表示，已要求台鐵與台鐵產業工會面對面協調，只要訴求合理，交通部會支持並盡量符合期待，也希望台鐵員工讓旅客平安回到家，不要造成社會反彈。

由運務員組成的台鐵產業工會昨天宣告發起丟假單，15、16日將依法休假，理事長王傑說，依台鐵現行規定，運務員須在1週前提出，丟假單行動主要是告知資方不要排他們班，預計上千人響應。

台鐵產業工會計劃下午2時到行政院遞交近2千份依法休假連署書。1050909

(中央社)