硫酸毀容無損美 她勇闖紐約時裝週

印度1名少女遭潑灑硫酸嚴重毀容，還失去了1隻眼睛，但今天她鼓起勇氣踏上紐約時裝週伸展台，贏來熱烈迴響。她說，這經驗肯定會讓生命從此不同，「我覺得我變勇敢了」。

法新社與「今日印度報」（India Today）報導，19歲的古瑞希（Reshma Qureshi）今天落落大方、昂首闊步地走上伸展台，就跟一般的職業名模沒兩樣。她身穿印度設計師柯克哈（Archana Kochhar）的奶油色印花曳地長裙，在紐約時裝週首日豔驚四座。

古瑞希走完秀後告訴法新社：「我心情很好，這經驗真棒。我覺得我的生命肯定會從此不同。」

邀請她參加紐約時裝週的時尚品牌FTL Moda致力挑戰時尚界對美的刻板印象，去年也曾邀請唐氏症患者擔綱模特兒。

古瑞希現在的夢想還是完成高中最後兩年學業後繼續上大學，她說，希望她此次參與時裝週，可以讓也有同樣遭遇的人受到鼓舞。

她在走秀前晚告訴法新社：「我們為什麼不能享受生活？我們的遭遇不是我們的錯，我們沒做錯什麼，所以我們應該繼續前進。」

東南亞、撒哈拉沙漠以南非洲、西印度群島與中東常見潑硫酸攻擊事件，印度每年則約發生500至1000件。這類攻擊事件很少致命，但常讓受害者留下身體嚴重殘缺和心理傷痕，以致影響社交。他們往往因遭人異樣眼光，選擇躲避人群。

古瑞希2014年遭姊夫潑硫酸毀容後，四處奔走要求印度停止公開販售硫酸，成了這個運動的代表人物。

她說：「我想告訴這個世界，別在昏暗的燈光下看我們，而是要去看，就連我們都可以走出來、可以有些作為。」

「大家往往都只從1個角度看待硫酸攻擊的受害者，我不希望他們再這樣。」

身為計程車司機之女的古瑞希，此次走秀是第一次出國。她受訪時謙和有禮，說紐約好像「非常棒」，不過還沒有時間看看紐約風光。紐約的處女秀結束後，她心情好多了，今天她再走1場後，會上館子吃頓晚餐，希望盡可能看看「大蘋果」的模樣。

「我真的覺得我變勇敢了。」（譯者：中央社鄭詩韻）1050909

(中央社)