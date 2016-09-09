後起之秀女團新寵兒 周子瑜居榜首
在南韓女團miss A成員秀智及AOA成員雪炫都傳出戀情下，最近透過分析南韓網友SNS及網路論壇上發言，選出了後起之秀女團新寵兒，其中TWICE台灣正妹周子瑜高居榜首。
南韓「日刊體育」網站今天報導，miss A成員秀智的活動範圍拓廣至影視界，並憑借清純的美貌獲封「國民初戀」。
繼秀智之後，雪炫因完美的比例和身材被評為男性心目中的「辣妹組合明星」，人氣直逼秀智。
秀智與韓流明星李敏鎬的戀情公開後，雪炫與男團Block B隊長Zico的戀情也曝光。
報導稱，透過分析網友們在SNS及網路論壇上的發言，選出了最近3名比較火紅的明星。以下是南韓「日刊體育」的評析。
周子瑜：TWICE成員周子瑜在美貌成員雲集的TWICE中仍然很顯眼，小小的臉蛋、精緻的五官，還有甜美的微笑。
彩妍：彩妍臉龐白皙，常常面帶笑容，憑借美麗的容顏在女團選秀節目「Produce101」中表現出超強的存在感，因過人的容貌，知名度不斷提升。她呆萌的表情及性格，最近成為娛樂節目的新寵兒。
率濱：個高臉小的女團LABOUM核心成員率濱憑借美貌在娛樂圈嶄露頭角，連續參加人氣娛樂節目，還擔任只有「人氣明星」才參加的KBS 2TV「音樂銀行」的主持人。令人矚目的是，率濱長得跟李孝利很像，已成為影視歌多棲明星。1050909
(中央社)
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