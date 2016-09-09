南韓：北韓核試 威力只比廣島原爆稍小

我要評比

南韓評估，北韓今天核試威力為上次的將近兩倍，只比廣島原爆「稍小一點」。專家分析，北韓這次「炫耀武力」使其主要盟友中國大陸立場陷入最尷尬處境。

北韓今天上午發生規模5.3地震，外界認為平壤可能進行第5次核試。法新社報導，南韓國防部發言人告訴記者：「相信這是1次核試，我們正試圖了解那是否成功。試爆當量估約10千噸。」

北韓2013年2月第3次核試的爆炸當量為6到9千噸，是先前被認為平壤威力最大核試。

南韓氣象廳1名官員指出：「10千噸的試爆當量為北韓第4次核試威力的將近兩倍，只比約15千噸威力的廣島原爆稍微小一點。」

「日本放送協會」（NHK）報導，日本防衛省準備派遣飛機分析空氣樣本，以了解是否可偵測到任何放射物質。

日本首相安倍晉三指出：「若北韓核試，那絕不可容忍。我們必須強烈抗議。」

南韓國防研究院（Korean Institute for DefenseAnalyses）專家金仁末（Kim Jin-Moo）指出：「這次核試讓許多人猝不及防。儘管首爾官員持續數月一直認為，北韓始終保持在任何時候都準備就緒可進行核試的狀態。」

他指出，近期北韓一系列飛彈試射是這次「炫耀武力」的前兆。這些飛彈試射還包括1次潛射彈道飛彈試射，射程遠遠超過過去的類似試射。他說，平壤今天的飛彈試射已計劃數月之久，湊巧在建國日執行。

金仁末還說：「同時，在鄰國中國舉行的20國集團（G20）高峰會剛落幕，這場核試緊接著展開。我想這也有讓國際社會震憾最大化的目的在。」

北韓主要盟友大陸面臨遏制平壤挑釁行為的壓力，這次核試無異對北京再打一巴掌，也降低針對北韓核計畫而重開六方會談的機會。

日本關西學院大學（Kwansei Gakuin University）教授、朝鮮半島專家平岩俊司（Shunji Hiraiwa）指出：「我認為這將使中國陷入最艱難立場。」（譯者：中央社何宏儒）1050909

(中央社)