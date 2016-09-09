遭指膽大妄為 馮明珠澄清

我要評比

民主進步黨籍立法委員羅致政今天表示，前國立故宮博物院長馮明珠卸任前急著為自己放寬前往中國大陸年限，膽大妄為；馮明珠說，3年調降為3個月，是因未涉機密。

民進黨籍立委李俊俋也在社群網站臉書（Facebook）發文表示，台灣地區與大陸地區人民關係條例條例規定，政務人員、直轄市長或涉機密業務人員，離職3年內前往中國須向原服務職機關提申請，「原服務機關、委託機關或受託團體、機構得依其所涉及國家機密及業務性質增減之」，許多前政府官員循但書巧門，自行將管制年限由3年改為3個月、6個月不等。

不過，中國國民黨籍立委陳超明說，故宮是兩岸共同文化資產，文化交流只要不牽涉國家機密，馮明珠當北京故宮顧問不違反法律，不要要求這麼高。

馮明珠表示，北京顧問是榮譽職，非有給職；3年調降為3個月，是因未涉機密，經內政部移民署及行政院人事行政總處核定，非她能主導，同樣管3個月的政府機構不是只有故宮。1050909

(中央社)