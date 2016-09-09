婦幼警察隊卸、新任隊長布達 黃宗仁主持交接典禮

我要評比

婦幼警察隊卸、新任隊長布達黃宗仁主持交接典禮。（黃文博攝）

黃宗仁（中）主持台南市婦幼隊長交接典禮。（黃文博攝）

台南市政府警察局婦幼警察隊於今日上午在該隊4樓會議室舉行卸、新任隊長布達交接典禮，由台南市政府警察局局長黃宗仁親自主持布達及印信交接，警友會副理事長蔡明憲也到場參與。黃宗仁除對新任隊長陳福和表達祝賀外，同時也對各位貴賓在百忙當中撥冗觀禮，表示由衷的感謝。

新任隊長陳福和，中央警察大學專修科第50期畢業，歷任前台南市警察局公共關係室主任、本局第四分局勤務指揮中心主任、行政科專員等職務，學、經歷豐富。本次拔擢調任婦幼警察隊隊長職務，深信以陳隊長的學識、經驗與敬業精神，必能領導所屬同仁在既有良好的基礎上，再創更輝煌佳績，並確保人民生命財產安全，善盡警察職責。

卸任隊長謝承甫於104年3月20日調任本局婦幼警察隊隊長職務，任內督辦104年直轄市政府推動家庭暴力、性侵害及性騷擾防治工作，獲評為特優單位，績效良好。本次拔擢調任第五分局副分局長職務，必能在新單位有更良好的表現，繼續為警政工作努力，在此表示肯定與感謝。

最後黃局長特別提出賴清德市長對警察的期許，與全體同仁共同勉勵:

1.生活簡約，重視家庭生活及自身健康。

2.誠實呈現治安面，不匿報刑案。

3.視民如親。

4.做對的事要堅持。

期勉警察同仁，全力投入維護臺南市治安、交通及為民服務等工作，使臺南市的治安能更好。

(中時)