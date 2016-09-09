婦幼警察隊卸、新任隊長布達 黃宗仁主持交接典禮
台南市政府警察局婦幼警察隊於今日上午在該隊4樓會議室舉行卸、新任隊長布達交接典禮，由台南市政府警察局局長黃宗仁親自主持布達及印信交接，警友會副理事長蔡明憲也到場參與。黃宗仁除對新任隊長陳福和表達祝賀外，同時也對各位貴賓在百忙當中撥冗觀禮，表示由衷的感謝。
新任隊長陳福和，中央警察大學專修科第50期畢業，歷任前台南市警察局公共關係室主任、本局第四分局勤務指揮中心主任、行政科專員等職務，學、經歷豐富。本次拔擢調任婦幼警察隊隊長職務，深信以陳隊長的學識、經驗與敬業精神，必能領導所屬同仁在既有良好的基礎上，再創更輝煌佳績，並確保人民生命財產安全，善盡警察職責。
卸任隊長謝承甫於104年3月20日調任本局婦幼警察隊隊長職務，任內督辦104年直轄市政府推動家庭暴力、性侵害及性騷擾防治工作，獲評為特優單位，績效良好。本次拔擢調任第五分局副分局長職務，必能在新單位有更良好的表現，繼續為警政工作努力，在此表示肯定與感謝。
最後黃局長特別提出賴清德市長對警察的期許，與全體同仁共同勉勵:
1.生活簡約，重視家庭生活及自身健康。
2.誠實呈現治安面，不匿報刑案。
3.視民如親。
4.做對的事要堅持。
期勉警察同仁，全力投入維護臺南市治安、交通及為民服務等工作，使臺南市的治安能更好。
(中時)
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