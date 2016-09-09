泰勒絲分手SOP甩斗森 遭酸「電池壽命都比妳戀情長」

媒體整理分析泰勒絲的每段戀情，果然找出小天后甩男友的定番SOP。(達志影像)

「發電機小天后」泰勒絲(Taylor Swift)和「邪神洛基」湯姆希德斯頓(Tom Hiddleston)交往過程頻爆衝突，就在男方、女方傳出都對彼此有怨言之後，《時人》雜誌便證實，雙T戀短短3個月宣告終結，由泰勒絲這邊先喊切，眾人也再度從抖森身上驗證出小天后的「分手SOP」，大酸她談戀愛「沒凍逃」。

小天后泰勒絲男友一個換一個，即便是「英倫男神」抖森，也免不了成為「免洗舊愛」，網友們對於兩人分手的消息，開心的多過於傷心的，網上竄出大量調侃泰勒絲的合成照片，媒體也加入其中，分析出泰勒絲的分手SOP，直指泰勒絲肯定以宣佈交往當作起手式，之後搭配高調放閃，受訪時則裝出嬌羞的模樣，但大方提感情事，並且說自己夢想成為好妻子，但眾人永遠盼不到她放紅色炸彈，因為泰勒絲很快便會對男方失去熱情，無預警分手後，再以前男友做為主提寫歌出單曲，正式歡送舊愛，這樣速食而帶有業績的談戀愛模式，被網友狂轟，直嗆：「我手機電池的壽命都比泰勒絲戀情撐得久！」。

(中時電子報)