企圖用汽車拖走提款機 男子加重竊盜罪起訴
39歲男子賴宜鴻，因欠錢異想天開，今年6月26日凌晨以鐵鍊鍊住玉山銀行龍井分行提款機，再用汽車動力企圖將機器拉出，過程中碰撞電動門致玻璃破裂，加上警報器鳴響不停，賴男只好放棄倉皇逃走，留下一批作案工具在現場，經調閱監視器被查緝到案。台中地檢署偵結，依加重竊盜罪嫌起訴賴男。
賴男因失業缺錢花用，竟萌生「打劫提款機」念頭，為了實現此計畫，今年6月25日他以2300元承租一部小客車，又偷了2面車牌，接著他先到神岡區，原本鎖定渣打銀行提款機，但到場才發現該分行早已遷移。
隔天凌晨2時許，賴男再至龍井區玉山銀行龍井分行，見提款機附近四下無人，頭戴鴨舌帽、黑色面罩、戴手套，先以角木把騎樓監視器手持角木將鏡頭推高，再將監視器鏡頭以黑色噴漆遮蔽，以鐵鍊吊鉤、吊帶拴掛提款機，一端鍊住汽車，以汽車動力企圖拉出提款機。
但提款機一直卡住無法拉出，過程中還撞及該處電動門至玻璃破裂，警鳴器鳴響，賴男因耗時過久而無法搬動提款機，而倉皇放棄逃逸。
警方獲報後，據監視器逮捕賴男，他坦承犯行並交代犯案過程，犯行明確，檢方依加重竊盜罪嫌起訴。
(中時)
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