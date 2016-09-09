男持槌破窗竊物 車主損失慘大罵

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謝姓男子持鐵槌連續敲破汽車車窗玻璃行竊財物，有時所獲不多卻讓被害車主花大錢修理車窗，損失慘重大罵；謝男落網供稱是為籌措兒子學費而出此下策。（高雄市警方提供）中央社記者陳朝福傳真 105年9月9日

謝姓男子持鐵槌連續敲破汽車車窗玻璃行竊財物，有時所獲不多卻讓被害車主花大錢修理車窗，損失慘重大罵；謝男落網供稱是為籌措兒子學費而出此下策。全案今天依竊盜罪嫌送辦。

高雄市警察局新興分局表示，接二連三獲報有汽車車窗玻璃遭毀損，車內行車紀錄器及財物遭竊案後，警方立即成立專案小組循線追查。

專案小組查訪及調閱多支路口監視器，於高雄市建國路、南台路口先鎖定犯嫌的重機車，進一步查出是有竊盜、毀損等前科的謝男涉案，並在他所騎乘的重機車置物箱內查扣犯案工具鐵鎚1支等，同時在他租屋處查扣被害人的行動電話、金融卡、信用卡及外幣等。

但是，謝男有時犯案的所獲不多，卻讓被害車主必須花大錢修理車窗，氣得跳腳。

警方表示，謝男供稱他住嘉義，一星期中會有2、3天南下高雄行竊，是為籌措兒子的學費。

警詢後，全案依竊盜罪嫌送辦。1050909

(中央社)