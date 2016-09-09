將接台車董座 蔡煌瑯：全力推國車國造

立法院顧問蔡煌瑯（圖）9日證實，即將接任國營企業「台灣車輛股份有限公司」董事長，落實總統蔡英文「國車國造」，打造台車成為產業火車頭，落實綠色、低成本、少污染的產業。中央社記者溫貴香攝 105年9月9日

立法院顧問蔡煌瑯今天證實，即將接任國營企業「台灣車輛股份有限公司」董事長，落實總統蔡英文「國車國造」，打造台車成為產業火車頭，落實綠色、低成本、少污染的產業。

立法院今天公布蔡煌瑯請辭獲准，由前立委、立法院長蘇嘉全特助高建智接任立法院顧問，蔡煌瑯第一時間對請辭案低調證實，其他不願多談，但傳出明天（10日）將接任「台灣車輛股份有限公司」（簡稱台車）董事長一職，他證實確有此事。

蔡煌瑯下午接受中央社訪問表示，約1個月多前接獲徵詢是否接任台車董座一事，他毫不考慮，一口答應，當過6屆立委、體委會副主委等資歷，擁有台大商學院碩士學歷，希望有機會到國營事業單位學以致用，推動「國車國造」的產業政策，讓台車成為產業的火車頭，提高就業機會。

他說，軌道運輸是傳統產業也是高科技產業，台車從2002年成立後，致力台灣車輛製造的技術提升，車輛設計及承造技術接近國際水平，且軌道車輛運輸具有環保、低成本、少污染的有價值產業。

蔡煌瑯表示，每個縣市都在發展軌道運輸，現在除新北市、台中市、高雄市在做輕軌外，台南市、桃園市陸續投入，軌道運輸產業在台灣很有市場，對他而言，接任台車董座是一大挑戰。

他表示，台車有日本車輛、日本住友兩家日本公司投資36%，具有競爭力的國際合作公司，未來將朝年產量倍增，提高競爭力、增加就業機會努力。

「離開立法院當然不捨，在立法院待了20幾年，但不管在哪個職位？他都會發揮所能，因此沒有大材小用或職位高低的問題」，蔡煌瑯說，每個工作都是嚴肅、神聖、充滿挑戰，他攻讀台大商學院碩士學位，就是累積經濟、商學、會計、決策、管理等經驗，準備這一天準備很久了。1050909

(中央社)