《為妳說的謊》特映會 贈票活動

《為妳說的謊》。（圖／威視電影提供）

為妳說的謊 The Light Between Oceans

出品：威視電影

類型：劇情、愛情

國家：美國 台灣上映：2016.10.07 愛的代價

片長：2 時 10 分

級數：輔導級(暫定)

演職員表

導演：德瑞克席安佛蘭斯/Derek Cianfrance【藍色情人節】【末路車神】

原著：M. L.史黛曼/M. L. Stedman

編劇：德瑞克席安佛蘭斯/Derek Cianfrance【藍色情人節】【末路車神】

監製：大衛海曼/David Heyman【地心引力】【怪獸與牠們的產地】 【哈利波特】系列電影

音樂：亞歷山大戴斯培/Alexandre Desplat【丹麥女孩】 【歡迎來到布達佩斯大飯店】奧斯卡最佳電影原創配樂

攝影：亞當阿卡帕/Adam Arkapaw【刺客教條】【 無間警探】艾美獎最佳攝影

演員：麥克法斯賓達/Michael Fassbender【史帝夫賈伯斯】【X 戰警：天啟】

艾莉西亞薇坎德/Alicia Vikander【丹麥女孩】【紳士密令】【神鬼認證：傑森包恩】

瑞秋懷茲/Rachel Weisz【單身動物園】【疑雲殺機】【康斯坦汀：驅魔神探】

《為妳說的謊》。（圖／威視電影提供）

故事介紹

★【藍色情人節】導演德瑞克席安佛蘭斯最新感人力作！

★「萬磁王」麥克法斯賓達 X 奧斯卡新科影后艾莉西亞薇坎德定情之作！

★ 改編自全球暢銷同名小說，強勢問鼎 2017 年奧斯卡獎項！

★ 年度催淚鉅獻，感動超越【我就要你好好的】！

《我所能為妳所做的，就是說一個美麗的謊》

在與世隔絕的傑努岩島上擔任燈塔看守人湯姆(麥克法斯賓達 飾)，與他的妻子 伊莎貝(艾莉西亞薇坎德 飾)，兩人結婚多年過著幸福的生活，卻遲遲無法擁有 孩子。某天早晨，他們在海邊漂流的小船上發現一名女嬰，毅然決定帶回家撫養， 女嬰被夫妻倆視為己出，在充滿愛的環境中快樂長大。多年後，湯姆遇見一位傷 心欲絕的寡婦漢娜(瑞秋懷茲 飾)，她的丈夫和女兒在一場意外中失去下落，湯 姆驚覺到他養女的生母可能就是漢娜。湯姆和伊莎貝在是否說出真相之間掙扎， 他們萬萬沒有想到，當初為愛所做的決定，竟改變了所有人的命運。

活動日期：即日起至9月23日上午11點

◎ 活動辦法：

1. 在該網頁留言版(是網頁！是網頁喔！)留言「《為妳說的謊》愛的代價 10月7日上映」‬。

再到【中時電子報】按讚，即可參加抽獎。

2. 特映時間：9/26(一) 19:00 信義威秀影城

◎ 得獎公佈： 9月23日中午12點

領票方式：9月23日下午1點起至9月25日，每日早上9點至下午6點（備註：12:00~13:00為休息時間恕不受理），攜帶證明身分證件(代領者亦同)，前往時報大樓：台北市萬華區艋舺大道303號（近龍山寺捷運站），撥打電話(02)2308-7111轉分機2575領取。未於規定時間領取，視同棄權。

(中時電子報)