BIGBANG、SEVENTEEN同機抵台 粉絲嗨翻機場

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Bigbang團員下機後低調地離開登機門。(范揚光攝)

SEVENTEEN開心地向接機粉絲打招呼。(范揚光攝)

SEVENTEEN的接機粉絲擠爆機場大廳走道。(范揚光攝)

韓國團體BIGBANG及SEVENTEEN上午同機抵台，吸引大批粉絲前來接機。

BIGBANG成員太陽、G-DRAGON及大聲走出登機門後隨即搭上電動車離開；BIGBANG於今、明天2天在林口體育館舉辦見面會，周日將南下在高雄巨蛋與南部粉絲相見。

SEVENTEEN9名成員從下機開始就有粉絲爭相拍照，走出入境大廳時更被大批粉絲及媒體團團包圍，現場秩序幾乎失控。SEVENTEEN首次訪台2場見面會門票已被粉絲搶購一空，顯見該團人氣居高不下。

(中時)