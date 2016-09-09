母子口角 推母撞地傷重不治男遭起訴

47歲張姓男子，今年4月6日凌晨因小孩管教問題與母親起口角，張男出手推了母親一把，致其母後仰倒地，後腦撞擊地面磁磚，送醫後兩天死亡；台中地檢署偵結，依傷害尊親屬致死罪嫌起訴張男。

今年4月6日凌晨3、4時，張男因未成年女兒前一天晚歸，略帶幾分酒意，返家後竟把女兒叫起床訓話，張母親在樓下聽到出聲制止，沒想到引起兒子不滿，又走到2樓與母親理論。

兩人口角，張男一時情緒激動，竟動手推了母親一把，70多歲張母重心不穩，竟直接後仰，後腦撞擊地面磁磚，造成頭部外傷併蜘蛛網膜下出血、顱骨骨折、硬腦膜下出血，經送醫救治，2天後仍不治。

檢方會同法醫相驗，確認張女是因生前被推跌倒，造成頭部外傷，顱內出血及腦損傷，最後因中樞神經性休克死亡。張男坦承推了母親一把；張男女兒也作證，在3樓聽到聲響，跑下樓就看到阿嬤躺在地上。檢方認定張男犯行明確，依傷害尊親屬致死罪嫌起訴張男。

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(中時)