母子口角 推母撞地傷重不治男遭起訴
47歲張姓男子，今年4月6日凌晨因小孩管教問題與母親起口角，張男出手推了母親一把，致其母後仰倒地，後腦撞擊地面磁磚，送醫後兩天死亡；台中地檢署偵結，依傷害尊親屬致死罪嫌起訴張男。
今年4月6日凌晨3、4時，張男因未成年女兒前一天晚歸，略帶幾分酒意，返家後竟把女兒叫起床訓話，張母親在樓下聽到出聲制止，沒想到引起兒子不滿，又走到2樓與母親理論。
兩人口角，張男一時情緒激動，竟動手推了母親一把，70多歲張母重心不穩，竟直接後仰，後腦撞擊地面磁磚，造成頭部外傷併蜘蛛網膜下出血、顱骨骨折、硬腦膜下出血，經送醫救治，2天後仍不治。
檢方會同法醫相驗，確認張女是因生前被推跌倒，造成頭部外傷，顱內出血及腦損傷，最後因中樞神經性休克死亡。張男坦承推了母親一把；張男女兒也作證，在3樓聽到聲響，跑下樓就看到阿嬤躺在地上。檢方認定張男犯行明確，依傷害尊親屬致死罪嫌起訴張男。
★中時電子報關心您：喝酒過量，有礙健康！
(中時)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。