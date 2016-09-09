北韓電視放送 李春姬報導第5次核試成功

我要評比

北韓國營電視台今天報導，北韓已「成功」進行第5次核子試爆。南韓稱北韓這次試爆規模有史以來最大。

法新社和聯合新聞通訊社網站報導，北韓電視台主播李春姬表示：「我們的核子科學家在本國北部核子測試場，進行了全新研發的核彈頭試爆。」

她說：「對這場成功的核彈頭試爆，我們…黨向我們的核子科學家表達恭喜之意。」（譯者：中央社許湘欣）1050909

(中央社)