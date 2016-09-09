高雄環狀輕軌二階工程 高市府與中鋼簽約

高雄輕軌第二階段工程今日進行簽約儀式，由市長陳菊(左)和中鋼公司董事長宋志育(右)簽約。(圖／高雄捷運局提供)

高雄環狀輕軌建設第二階段統包工程，今(9)日由得標的中鋼公司與高雄市政府簽約，高雄市長陳菊說，環狀輕軌是高雄公共運輸的大事，由在地企業脫穎而出，對於高雄未來發展影響深遠，盼工程如期如質完工，完成高雄網狀交通路線。

高雄市長陳菊說，高雄機車達百萬輛以上，市民習慣以機車代步，發展公共運具確實遭遇一定難度，但高市府會努力完成環狀輕軌捷運、便利公共腳踏車等大眾運輸工具；爭取輕軌過程中已得到好的回應，也希望中央儘速核定高捷延伸至路竹段，給予高雄新的機會，便捷大高雄交通網絡。

繼水岸段輕軌C1到C8通車後，高雄輕軌第一階段工程即將在年底拚全線營運，第二階段工程則在今日進行簽約儀式，由市長陳菊和中鋼公司董事長宋志育簽約，與會的ALSTOM TRANSPORT 技術經理 Bruno Hamon，也致贈二階輕軌車輛模型給陳菊，象徵啟動高雄輕軌PLUS 活力。

陳菊表示，第一階段輕軌為國際標案，儘管過程艱辛坎坷，市府團隊面對問題勇於解決、辛苦打拼，最終目的即是希望輕軌儘速完工，朝美夢理想逐步邁進；第二階段經過公開慎重的評選程序後，由在地企業中鋼公司勝出承攬，中鋼用實力、專業，取得評審信賴，期待在中鋼帶領下工程如期如質完成。

高雄第二階段輕軌全長13.4公里，共有23座車站及一處駐車場，車站路線為C14～C37，接於首階段C14車站後方臨港線鐵路路廊，往北朝台鐵園道至美術館沿路佈設，行經聯合醫院後於農16銜接大順一～三路鋪設路軌，串連中正路、凱旋公園、凱旋路旁之臨港線路廊，最後接回起點車站，形成環狀圓形輕軌。

(工商)