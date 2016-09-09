台南3貨車追撞 1軍人送醫

台南市新市區今天發生3台貨車追撞，軍方貨車被夾在中間，1名軍人受困，所幸僅受輕傷，救出後送醫治療，車禍原因有待調查。

台南市消防局指出，這起追撞意外發生於上午11時許，3輛貨車在新市區中山路、新港社大道交叉口追撞，第一輛是有吊臂的大貨車，第二輛是軍方的貨車，第三輛也是大貨車。

3輛貨車追撞的力道不小，但因前後2輛都是大貨車，車身大致無礙，僅中間的軍車受創較重，車頭整個凹陷。

軍車中坐有3人，其中最右側的1名軍人雙腿被夾住，眼睛也被割傷，動彈不得，幸好前方貨車有吊臂，消防人員不必再動用器材車，直接以吊臂將軍車夾離，再將這名軍人送往台南市立安南醫院醫治。1050909

(中央社)