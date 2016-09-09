段宜康指軍方反年金改革 藍：提油救火
國民黨團副書記長李彥秀今天對綠營立委質疑退輔會及國防部反年金改革表示，提油救火，製造世代及職業類別對立；民進黨籍立委羅致政說，國防部及退輔會只是反映軍人特殊性。
民主進步黨籍立法委員段宜康昨晚在社群網站臉書（facebook）質疑國軍退除役官兵輔導委員會主任委員李翔宙與國防部副部長李喜明「反改革」。
中國國民黨立法院黨團副書記長李彥秀受訪表示，民進黨籍立委在這個時間點講這麼多話是提油救火，非常不妥。國防部及退輔會對照顧退伍軍人及如何推行募兵，當然有不同想法及理由。
她說，總統府國家年金改革委員會開會至今無法聚焦，分歧越來越大，建議新政府應更有責任感，勇於承擔，直接提出覺得可行版本，否則再開會10次，也還是各說各話。
國民黨籍立委陳超明說，民進黨執政，要了解當家不鬧事。
羅致政表示，軍人與公教不同，有特殊性，即使下班也還是在部隊，休假狀況不穩定，的確要特定處理。國防部及退輔會有不同看法，只是反映軍人職業特殊性。
他說，目前年金改革還在第一階段大體討論，不同的團體、單位有不同看法，完全可以預期，待大家提大方向後，再細節討論。1050909
(中央社)
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