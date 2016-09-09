景美台師大拔河聯隊 奪世界盃拔河賽2金
景美女中與台師大拔河聯隊赴瑞典參加世界盃室外拔河賽，並贏得U23女子組500公斤組金牌和世界盃室外拔河錦標賽女子500公斤組公開賽金牌。景美女中今天說，奪2金鼓舞選手士氣，有實力可和國外隊伍一較高下。
「景美女中News讚」臉書粉絲頁提到，兩年一次的世界盃室外拔河比賽，自9月8日起進行為期4天競賽，來自27國選手齊聚一堂，景美師大拔河聯隊繼續代表中華女子拔河隊5日出征瑞典。
比賽前兩天為公開賽，後兩天為錦標賽，女子隊分別報名500公斤與540公斤兩個量級，公開賽為俱樂部性質，每個國家可報名好幾隊。
後兩天的錦標賽是以國家代表隊名義參加，每個國家只有一隊，也是拔河比賽最高賽事層級，景美師大拔河聯隊自2010年起，連續三屆把室外賽女子500公斤冠軍盃留在台灣，希望再接再厲。
2016世界盃拔河錦標賽今年首增U23組（參賽者年紀限制為18歲至22歲），景美女中和台師大拔河聯隊8日下午聯隊贏得U23女子組500公斤組金牌和世界盃室外拔河錦標賽女子500公斤組公開賽金牌。
景美女中秘書黃郁博表示，拔河聯隊已取得2面金牌，可鼓勵選手士氣，這次赴瑞典參加世界盃拔河錦標賽，除地主國瑞典是傳統強隊外，室外賽更是歐美國家天下，但奪金後對比賽有幫助，增加選手信心，有實力可跟國外隊伍一較高下。
聯隊將在當地時間上午進行600公斤男女混合公開賽，下午則是540公斤女子組公開賽。1050909
(中央社)
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