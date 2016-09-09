基隆幼貓遭斷頭 照片瘋傳盼緝凶
基隆市劉姓女子日前發現餵養的流浪貓生下3隻小貓，其中1隻幼貓遭人分屍，身首異處，由於切口平整，研判犯案工具可能是菜刀，網友瘋傳照片，希望能盡快找到凶手。
劉女在臉書（Facebook）表示，母貓前陣子順利產下3隻小貓，全家從台北回到基隆時，母貓一如往常飛奔過來撒嬌，看著他們一家和樂幸福的樣子，心理非常感動。
未料，7日晚間7時多，劉女接到鄰居電話，告知有隻小貓身首異處，她立刻從台北趕回基隆，看見母貓在車底下守著僅存的兩隻前腳，傷口非常平整，後來又發現母貓安置好剩下兩隻小貓後，把剩下的屍體咬去和小貓一起安置。
她不捨地哭著對母貓說「你把寶貝咬出來給阿姨好嗎？阿姨、叔叔、哥哥都會幫你」，母貓似乎聽得懂，叼了前腳出來。因為地上的血是完整一灘，加上撿到的頭部切口是平齊且上下半身分離，劉女認為應該不是被野狗咬死。
相關照片一放上網，立刻引起網友一片撻伐，不斷透過LINE和臉書傳遞消息，有網友說「變態」、「已經氣到說不出話來」、「我們的社會病了，而且病的不輕」，盼相關單位能盡快揪出凶手。
第四警分局安定派出所長謝青樺表示，警方獲報後，立刻陪同劉女調閱附近3支監視器畫面，時間共超過1小時，但因角度問題，都沒拍到可疑人士，警方會擴大調閱安樂路一段周邊監視器，過濾可能犯嫌，並加強附近夜間巡邏。
基隆市動物保護防疫所長陳瑞濱指出，行為人已違反動物保護法25條「宰殺犬、貓或經中央主管機關公告禁止宰殺之動物」，依法最重可處1年以下有期徒刑，或拘役，併科新台幣10萬元以上、100萬元以下罰金。1050909
(中央社)
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