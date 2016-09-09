中秋佳節想賞月 恐有颱風莫蘭蒂來攪局

中秋佳節即將到來，想在戶外烤肉賞月，還得看老天賞不賞臉。氣象局表示，關島西邊的熱帶性低氣壓將形成第14號颱風莫蘭蒂，朝琉球方向移動，預估中秋節前後最接近台灣，至於將對台灣產生的影響，則仍要密切觀察。

下周四就是中秋節，但恐怕有颱風來攪局，氣象局預報中心預報員徐仲毅表示，關島西邊熱帶性低氣壓，有機會在明後兩日增強為第14號颱風莫蘭蒂，預估在中秋節前後最接近台灣，雖然目前預估行徑方向為到琉球南方之後北轉，但變數仍大，務必堤防颱風的發展。

氣象專家吳德榮也在氣象應用推廣基金會的洩天機教室專欄中指出，未來一周西北太平洋將有2~3個颱風生成，關島西方海面的熱帶擾動，有機會會最先發展成颱風，形成後將受太平洋高壓的導引，向西北西進行，但有多靠近台灣再逐漸北轉，行進路線要持續觀察。

明日持續受到滯留鋒面的影響，全台各地都有機會降雨，但雨勢明顯比昨日減緩，到了周日、下周一，鋒面逐漸遠離，全台天氣將更為穩定，僅北部、中南部山區和東部有下雨的機會，且以局部午後雷陣雨為主，其餘地區則是多雲的天氣。

從下周二開始到中秋節，天氣狀況都會變得較不穩定，由於吹東北風，北部、東部迎風面雲量增多，降雨機率較高，中南部也有些降雨機會，不管颱風來不來，今年中秋賞月似乎就是打了點折扣。

(中時)