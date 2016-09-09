彷彿梅雨季！全台15縣市大雨特報

受到滯留鋒面影響，中央氣象局對全台15縣市發布大雨特報。（圖/中央氣象局）

受到滯留鋒面影響，中央氣象局13時25分發布大雨特報，大臺北、宜蘭、花蓮、南投地區及西半部山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風、低窪處慎防積水，用路行車注意交通安全。

而中央氣象局預報中心主任鄭明典今（9日）早在臉書提醒，在滯留鋒面影響下，台灣附近天氣不穩定，隨時都可能有強對流胞發展，時間彷彿回到了梅雨季！

不過對流胞之間還是有晴空，所以有些地方還是可能出太陽，天氣變化很難預報，鄭明典提醒民眾多多注意氣象局發布的即時天氣訊息，如果能自己觀察衛星雲圖或雷達回波的變化更好！

(中時電子報)