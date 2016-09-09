救觀光 國民黨團：問題在九二共識

我要評比

中國國民黨立法院黨團副書記長李彥秀今天表示，現階段觀光產業面對的是中國大陸觀光客不造訪台灣，其中最大問題是政府是否承認九二共識，這才是治本方法。

行政院長林全昨天同意交通部提出4大因應策略，包括提供觀光產業新台幣300億元優惠貸款，但也指示要朝開發多元客源等3方向檢討。

李彥秀表示，開放更多貸款，都不足以搶救經濟。整體觀光政策應中長期整體考量，短期是要解決陸客問題，最大問題還是在於政府要不要承認九二共識，民主進步黨政府應思考清楚兩岸問題，這才是真正治本方法。

民進黨籍立委羅致政說，貸款不是緊急紓困方案或針對12日遊行才提出的計畫，本來交通部觀光局就有編列相關預算，幫觀光業者改善軟、硬體，現在只是提醒相關業者可申請。1050909

(中央社)