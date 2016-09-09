獲實質成果 北韓首測實戰化核武

一名韓國監測部地震與火山觀測單位的官員9日就北韓的「地震」加以解說。（圖/美聯社）

北韓9日傳出發生規模5的地震，稍後韓日官方證實，這是平壤在進行第5次核試，也是北韓歷次核試中威力最大的一次。

鳳凰網的軍事評論指出，只要回顧北韓2016年的核武導彈實驗過程，就不難發現，這次核試很可能是北韓進行的首次實戰化核武實驗。

北韓自稱，1月進行了首次氫彈試驗，儘管2013年核試造成的4.9「地震」與這次試驗造成的規模5.1「地震」相比，震度增加並不明顯，但由核裂變向核聚變的轉變，顯示北韓核技術的質變性提升。

而自北韓首次氫彈試爆後，幾乎每1、2個月都會發生一次重大事件：金正恩3月參觀核工廠，曝光北韓的小型化核彈頭模型；4月進行首次「北極星」-1潛射彈道飛彈試射；6月時，北韓成功試射與「北極星」-1系統同源的「舞水端」飛彈；到了8月、北韓再度試射「北極星」-1型潛射飛彈，接下來就發生了9日的核試。

評論指出，核武器的實用化，都會經歷一個由普通自由落體炸彈形態，向小型化導彈彈頭形態轉變的過程。在先前的4次核試中，北韓的核裝置很可能停留在炸彈形態。但隨著北韓小型化彈頭模型曝光，北韓核武小型化、導彈化很可能已取得實質成果。

今年試射2次的「北極星」-1型飛彈，以及試射1次的「舞水端」導彈很可能已裝備了彈頭類比裝置。因此，與先前的任何一次核試不同，9日核試很可能是對小型化、彈頭化核裝置的首次試驗，而這也說明，為何中國地震台網測定此次「地震」的震源深度為0千米。

以北韓「北極星」-1潛射飛彈，還有「舞水端」陸基導彈的共同祖先，也就是前蘇聯SS-N-6型潛射飛彈為例，其彈徑1.5米，採用單彈頭時，彈頭核心球形裝置最大直徑為80釐米，而金正恩3月視察核工廠時，曝光的小型化球形核裝置的直徑，恰好為60至70釐米。

此外，由於巴基斯坦核武之父卡迪爾汗（Abdul Qadeer Khan）早在上世紀80年代初，就開始向北韓提供核技術，並在上世紀90年代中後期時，透過利比亞，向北韓提供過多個彈頭設計圖。而歷經近20年的發展後，就技術來說，北韓實現核武小型化、導彈化並不困難。

SS-N-6導彈的技術資料顯示，其單彈頭的爆炸威力為100萬噸，這無疑遠大於北韓9進行的這次核試。但相較於彈頭爆炸威力的提升，在結構上完成核武小型化、導彈化更加重要。因此，對北韓而言，最理想的狀態是，9實驗中爆炸的，很可能是1枚彈頭原理模型，而其內部核裝置中，很可能只加入了僅能保證核爆實現的有限核物質。

一旦小型化核彈頭結構技術過關，再填充足量核物質，從而令這次試驗的原理模型，成為具備50至100萬噸爆炸威力的實戰化核彈頭。

(中時電子報)