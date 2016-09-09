秋冬秀髮不飄雪 專家傳授4秘訣
秋冬腳步接近，愛美女性洗頭、護髮要注意，美妝保養達人丹楓老師提醒，季節轉換造成頭皮油脂分泌減量且空氣相對乾燥，建議髮品減量、洗頭水溫別過熱，免得雪花片片。
許多女性總是希望擁有一頭柔順且有光澤的健康頭髮，不過季節轉換之際，若是沒有注意到洗髮和保養的小撇步，三千煩惱絲恐將飄飛雪，甚至引發頭皮或肌膚過敏。
丹楓老師指出，秋冬洗、護髮可注意幾個要點，即可擁有健康秀髮。
首先，洗髮時，應先讓髮品（洗髮乳）在手掌上搓揉起泡後，再使用到頭髮上，且髮品不要立即沖洗掉，應在髮上停留2至3分鐘後，再清洗乾淨。
其次，由於換季會使得頭皮出油量減少，若使用高溫熱水沖洗頭髮，易刺激頭皮形成頭皮屑或是引發敏感現象，建議水溫應控制在攝氏45度以下。
最後，若有使用護髮品需求者，在秋冬換季時也應減半量使用，同時使用在髮尾部位，以減少頭皮負擔和肌膚（接觸髮品）過敏的機率；另外，洗髮時間和頻率也可較夏季時再拉長。
對於多數女性習慣洗髮後使用護髮乳，甫榮獲今年度「對環境最好企業」國際大獎的綠藤生機企業則鼓勵消費者正視頭髮清潔的細胞真實需求，短髮和健康髮其實不需要潤髮乳。
同時，綠藤生機也透過結合植物科學，使用植物蠟、辣木籽蛋白及頂級綠蜂膠推出獨家髮品，以取代一般髮品常見的矽靈、陽離子界面活性劑及抗菌劑等，可減少清潔品對肌膚和環境的負擔。
針對細軟脆弱髮質者，法國蔻蘿蘭近期也推出新品「三效養髮精華液」，強調透過植物萃取複合精華滲透來修護健康頭皮，可改善頭皮老化及強韌髮絲。1050909
(中央社)
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