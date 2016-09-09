北韓宣佈核武試驗成功

我要評比

北韓中央電視台今天下午1時30分報導，北韓當局正式宣佈核武器試驗成功。

南韓「朝鮮日報」網路版報導，北韓中央電視台播音員李春姬在電視上朗讀了聲明書，宣佈「核子試驗成功，沒有核物質和放射性物質的洩露，將繼續採取品質性的強化措施。」

報導引述北韓核武器研究所聲明，「此次核子試驗最終檢驗並確認了標準化、規格化核彈頭的結構、機理、特點、性能和威力，以裝載到朝鮮人民軍戰略軍各支火星炮兵部隊裝備的戰略彈道飛彈上。」

報導也引述南韓外交部表示，應韓美日3國的要求，今天下午將召開聯合國安理會緊急會議。正在正式訪問寮國的南韓總統朴槿惠決定取消部分行程，提前回國。1050909

(中央社)