北韓核試前 歐巴馬在日本轉機

北韓核試射前、美國總統歐巴馬的空軍一號才在日本加油過境。白宮發言人厄尼思特今天說，歐巴馬已和南韓總統朴槿惠及日本首相安倍晉三通話，強調美國的安全承諾毫不動搖。

歐巴馬這趟亞洲行，造訪中國杭州參加20國集團（G20）峰會後、還首度轉往寮國訪問，參與東南亞國協（ASEAN）相關峰會，據白宮隨行記者提供的新聞資訊，空軍一號已於美東時間9日凌晨降落安德魯空軍基地，而在歐巴馬返回華府的途中，空軍一號從寮國起飛後、轉往駐日本美軍橫田基地加油短暫過境。

橫田基地位於日本東京都多摩地區西部，是駐日美軍與美國第五航空隊司令部所在地，也是美國在遠東地區的主要基地，而歐巴馬短暫加油起飛後約8小時，就傳出北韓再度核試射。

厄尼思特返抵華府後向隨行記者表示，歐巴馬今晚在空軍一號上已聽取白宮國安顧問萊斯（Susan Rice）針對北韓核設施周邊有地震活動報導的相關簡報，歐巴馬也分別與朴槿惠及安倍晉三通了電話，他重申，美國對亞洲及世界各地盟邦的安全承諾牢不可破。

厄尼思特還強調，歐巴馬未來幾天還將繼續與盟國夥伴商討，要確保讓北韓為這樣的挑釁行為付出代價。1050909

(中央社)