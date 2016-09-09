國光客運台北西站將關閉 進駐轉運站

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台北市公共運輸處今天說，協調國光客運自28日起調整台北西站B棟路線並進駐台北轉運站，原處停止營運，改變以往分散兩地搭車情形，讓乘客更易辨別搭乘位置及節省轉乘時間。

公運處表示，台北西站B棟現有國光客運台中以南，共14條路線，自9月28日起調整至台北轉運站上下客，未來往返中南部的國道客運會集中在台北轉運站，旅客不用擔心跑錯地方搭車。

公運處說，另台北轉運站往返新竹、苗栗及宜蘭地區客運路線，下客位置也同步從28日起調整至轉運站外鄰近地點，但搭車位置仍維持於轉運站內。

台北西站A棟短途通勤路線，公運處也規劃10月中旬遷移至台北車站周邊上下客，並於上下客處新建候車亭提供良好候車環境。

公運處表示，台北西站拆除後，原址將建置市區公車候車亭及綠化人行廣場，改善忠孝西路大客車擁擠情形，並提供民眾休憩空間。1050909

(中央社)