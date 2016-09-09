黃琪涉冒名訂房騙宿 檢方聲押獲准

我要評比

曾替前總統陳水扁算塔羅牌的黃琪，才剛假釋出獄，日前又涉嫌冒充一名女性名人，向知名飯店訂房取得優惠房價。檢警昨天拘提黃琪到案後向法院聲押禁見。台北地院今天准押。

黃琪本名黃照岡，只有國中學歷的他，因涉嫌冒充頂新魏家少東，申辦「黑卡」無限卡盜刷入獄服刑，今年5月才獲假釋。

檢警查出，黃琪涉嫌假冒國泰蔡家蔡鎮宇獨生女蔡佳玲名義，向飯店訂房騙取住房優惠，但不法所得獲利為何，仍待調查。1050909

(中央社)