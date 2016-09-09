今年月餅銷售 廣式酥皮超夯
中秋節將屆，據業者統計，今年月餅以傳統廣式、水果（鳳梨）酥與蛋黃酥等酥皮類商品最受消費者青睞，其次則是結合中日做法的創新口味。
中秋節傳統習俗就是要吃月餅與柚子，網購業者17Life最新統計，今年8月中到9月初月餅銷售排行，發現今年月餅以傳統廣式、水果（鳳梨）酥與蛋黃酥等酥皮類商品最受消費者青睞，其次則是結合中日做法的創新口味。
像新北市板橋區某知名老店鳳凰酥，短短1週就賣3000盒，榮登銷售冠軍；知名餅店的廣氏蓮蓉蛋黃月餅也很受消費者喜愛，今年業績較去年成長2成左右，成為銷售第2名；融合西式精準用料的新式糕餅業者推出的月餅綜合禮盒獲第3名。
不過，業者說，今天受原物料上漲影響，包括月餅、蛋黃酥等價格平均漲幅約1到2成。1050909
(中央社)
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