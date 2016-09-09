北韓：核彈頭標準化 可隨心所欲製造

北韓今天在第5次核試後數小時指出，這次核試證實核彈頭「已經標準化」，具備由火箭裝載的能力，並且能夠「隨心所欲」製造所需數量的核彈頭。

法新社報導，北韓國營的北韓中央通信社（KoreanCentral News Agency）報導：「這次核試終於證實，核彈頭構造和具體特徵已標準化，能夠裝置在戰略彈道飛彈上。」

美國有線電視新聞網（CNN）報導，北韓國營中央電視台（KCTV）主播播報，這次核試顯示核彈頭「已經標準化，能夠裝置在戰略彈道飛彈上」，將使北韓「隨心所欲製造所需數量的各式更小、更輕又具備更大攻擊力的各種核彈頭」。（譯者：中央社何宏儒）1050909

(中央社)