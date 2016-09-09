觀光業3百億優貸 孫立群批拿舊政策欺騙
行政院昨天拍板提供觀光產業新台幣300億元優惠貸款。國民黨智庫執行長孫立群今天說，這是舊有政策，觀光業面臨嚴峻考驗，政府拿舊有政策出來是不敢面對問題，實際上是欺騙。
陸客來台人數驟降，觀光產業喊苦。行政院長林全昨天同意交通部提出4大因應策略，包括提供觀光產業300億元優惠貸款，也指示要朝開發多元客源等3方向進行檢討；行政院昨晚還進一步解釋，申請貸款是用來改善軟硬體設施、建置優質旅遊環境，以提升旅遊品質。
孫立群今天接受中央社記者訪問時表示，獎勵觀光產業升級優惠貸款是民國91年經建會就有的政策，97年擴大成300億元，完全不是新的東西；目前觀光業面臨嚴峻的考驗，政府需要有新的政策和執行方式，不要拿舊的東西出來，這樣的態度是不敢面對問題。不去深究內容還以為是新的，「但實際上是欺騙」。
根據獎勵觀光產業升級優惠貸款要點，交通部觀光局為配合協助觀光產業改善軟硬體設施，建置優質旅遊環境，全面提升旅遊品質，資金額度來源，由國發會提撥300億元專款支應或由承辦銀行資金支應。
孫立群說，觀光局一直很努力在做，但目前觀光產業面臨的的問題，不是一個二級單位的觀光局可以做到的，而其他部會都沒有作為，必須拉到政務委員層級來整合，不是只靠觀光局。
孫立群進一步批評，政府提出陸客減少和非陸客增加的數字，但卻沒有提出陸客帶來的經濟效益和非陸客帶來的經濟效益為何，如果光從數據看可以相抵，為甚麼遊覽車業者叫苦連天。1050909
(中央社)
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