討錢買毒遭拒 男持刀砍弟

37歲張嫌先前用膠帶將生魚片刀綑在木條上，讓弟弟放在房內防身，最後竟成砍傷弟弟凶器。（陳心瑜翻攝）

張姓男子7日凌晨渾身是血跑進消防分隊求救，表示自己被哥哥用生魚片刀刺傷，消防人員趕緊為他包紮並送醫。（陳心瑜翻攝）

張姓男子7日凌晨渾身是血跑進消防分隊求救，表示自己被哥哥用生魚片刀刺傷，消防人員趕緊為他包紮並送醫。（陳心瑜翻攝）

新北市三重區31歲張姓男子7日凌晨渾身是血跑進消防分隊求救，表示自己被哥哥用生魚片刀刺傷，消防人員趕緊為他包紮送醫。而張男哥哥8日晚間返家時被警方逮捕，矢口否認砍傷弟弟，警方依殺人未遂、強盜移送法辦。

警方調查，37歲張嫌先前用膠帶將生魚片刀綑在木條上，讓弟弟放在房內防身，生魚片刀還是兄弟倆亡父遺物，木條也是家中的門閂。當天凌晨張嫌卻用以刺傷胞弟，造成張男左後背遭刺傷5公分深傷痕，差點傷及脊椎，送醫後幸無大礙。

張嫌弟弟表示，7日凌晨4時他已經入睡，哥哥因毒癮發作，將他吵醒討錢，他不從，哥哥竟拿起房內改製的生魚片刀刺傷，哥哥搶走一萬兩千元後逃離。由於手機無法使用，便趕緊跑到150公尺外的消防分隊求救。

張嫌落網時否認有意刺傷弟弟，供稱因為家裡沒有燈看不清楚，不曉得弟弟流了滿地血，也堅稱沒有搶走弟弟的現金，「他根本連一百塊都沒有」。

(中時)