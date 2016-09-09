經濟民主連合照開記者會 報告未來推動議題

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經濟民主連合9日召開記者會報告未來半年經濟民主連合主要工作事項和推動之議題，並且現場介紹三位發言人，簡年佑（右起）、吳濬彥與許博任。（季志翔攝）

經濟民主連合9日召開記者會報告未來半年經濟民主連合主要工作事項和推動之議題，並且現場介紹三位發言人，簡年佑、吳濬彥與許博任。

(中時)