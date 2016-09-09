墨西哥移民電影 預告「借聲」川普超諷刺

荒漠驚悚電影《最後一次自由》。（圖／CatchPlay Classics）

荒漠驚悚電影《最後一次自由》。（圖／CatchPlay Classics）

荒漠驚悚電影《最後一次自由》以簡樸寫實的手法道出美墨邊境非法移民的心聲，去年在多倫多影展放映宣傳時，剛好遇到美國總統候選人唐納川普「築牆」發言，今年釋出的預告中則是大膽跟川普「借聲」。

預告把原版男主角的口白換成川普的演講內容，訓斥墨西哥移民為美國帶來的負擔，影像卻是移民躲避美國巡邏員追殺的驚險畫面，相當諷刺。導演表示，雖然他本身就是墨西哥人，「但我拍這部電影並不是針對美國，我刻意降低片中語言的使用和文化的背景，就是想表達移民現象的全球性。」《最後一次自由》將於9月14日在台上映。

(中時電子報)