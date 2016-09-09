沈榮津出席秘魯APEC中小企業部長會議
中華民國經濟部政務次長沈榮津率團於當地時間8日抵達秘魯首都利馬，出席亞太經濟合作會議（APEC）第23屆中小企業部長會議(SMEMM)，中華民國駐秘魯代表吳進木及駐處同仁前往機場歡迎。
沈榮津在本屆會議中將就「強化中小企業數位競爭力及韌性以達成優質成長」發表專題報告，總結今年中華民國與菲律賓共同推動「中小企業O2O新商業模式應用倡議」的成果。此外，沈榮津將於會議期間與其他國家代表進行雙邊會談，交換意見。
代表處經濟組為協助旅秘台商提升數位競爭力，特於5日與秘魯台灣商會合辦「秘魯台商企業經營講座」，邀請代表團成員「關鍵評論網」執行長鍾子偉及「創新膠囊」共同創辦人林益全向旅秘台商介紹台灣O2O發展現況，分享自身創業成功經驗，及說明如何利用O2O模式協助企業經營與升級，為台商提供產業新資訊及升級方案。
本屆APEC中小企業部長會議係由秘魯生產部負責籌辦，會議主題為「以中小企業作為優質成長及繁榮的引擎」(SMEs as engines of quality growth and prosperity)，鼓勵會員體推動中小企業創新及連結性，並透過數位轉型形塑高影響力之中小企業，以及推廣綠色中小企業參與全球價值鏈，進而促進中小企業現代化與國際接軌，邁向優質成長。1050909
(中央社)
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