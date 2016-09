沈榮津出席秘魯APEC中小企業部長會議

中華民國經濟部政務次長沈榮津率團於當地時間8日抵達秘魯首都利馬,出席亞太經濟合作會議(APEC)第23屆中小企業部長會議(SMEMM),中華民國駐秘魯代表吳進木及駐處同仁前往機場歡迎。(駐秘魯代表處提供)中央社 105年9月9日

中華民國經濟部政務次長沈榮津率團於當地時間8日抵達秘魯首都利馬,出席亞太經濟合作會議(APEC)第23屆中小企業部長會議(SMEMM),中華民國駐秘魯代表吳進木及駐處同仁前往機場歡迎。

沈榮津在本屆會議中將就「強化中小企業數位競爭力及韌性以達成優質成長」發表專題報告,總結今年中華民國與菲律賓共同推動「中小企業O2O新商業模式應用倡議」的成果。此外,沈榮津將於會議期間與其他國家代表進行雙邊會談,交換意見。

代表處經濟組為協助旅秘台商提升數位競爭力,特於5日與秘魯台灣商會合辦「秘魯台商企業經營講座」,邀請代表團成員「關鍵評論網」執行長鍾子偉及「創新膠囊」共同創辦人林益全向旅秘台商介紹台灣O2O發展現況,分享自身創業成功經驗,及說明如何利用O2O模式協助企業經營與升級,為台商提供產業新資訊及升級方案。

本屆APEC中小企業部長會議係由秘魯生產部負責籌辦,會議主題為「以中小企業作為優質成長及繁榮的引擎」(SMEs as engines of quality growth and prosperity),鼓勵會員體推動中小企業創新及連結性,並透過數位轉型形塑高影響力之中小企業,以及推廣綠色中小企業參與全球價值鏈,進而促進中小企業現代化與國際接軌,邁向優質成長。1050909

(中央社)