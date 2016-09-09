警查獲手指虎 男辯不知違禁物

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陳姓男子車速過快遭高雄市警方攔查，員警在車上查獲違禁物「手指虎」，陳男辯稱是友人贈送，不知是違禁物。全案今天依違反槍砲彈藥刀械管制條例送辦。

高雄市警察局鼓山分局員警巡邏至鼓山區美術東四路與青海路口時，發現陳男車速過快攔下盤查，赫然在車上發現這只近年來已罕見的違禁物，具有相當的殺傷力。

警方表示，陳男辯稱手指虎是朋友贈與，只是因為好奇、好玩，並不知道手指虎是違禁物，也未使用過。

警方表示，手指虎近年來已較為罕見，但仍是政府公告查禁的物品，不論製造、販賣、出租、出借、持有等，都是違法行為。手指虎是依「槍砲彈藥刀械管制條例」第4條第1項第3款規定的違禁物。1050909

(中央社)