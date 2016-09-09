羅青書畫巡迴展9月起在捷克展開
駐捷克代表處趁捷克麋鹿書版社出版台灣作家羅青著作「詩是一隻貓」捷文版，邀請羅青帶來水墨畫作，9月起在Hradci Kralove市Gallery Automat畫廊，展開羅青書畫巡迴展的首站展覽。
羅青是台灣著名現代詩人及畫家，在新詩與繪畫領域擁有很高聲譽。捷克查理士大學漢學教授安德昌(Dusan Andrs)本身喜好詩詞，特別欣賞羅青著作「詩是一隻貓」，於是翻譯成捷文出版。
安德昌指出，羅青的詩乍看直白，實則意境深幽，是以譯成捷文詩，特別不易，能完成這項挑戰性工作，深感欣慰與成就感。
羅青13歲起隨畫家溥心?學習北宗山水，他的水墨繪畫在藝壇頗受重視，多幅畫作由大英博物館、柏林國家美術館及美國聖路易美術館收藏。「詩是一隻貓」運用多幅羅青畫作，全書詩中有畫、畫中有詩。
駐捷克代表處已安排羅青出席布拉格市立圖書館19日舉辦的「詩是一隻貓」朗讀會，並邀請演員Valerie Zawadska以專業聲音表演，展現羅青的豐富感情。
布拉格英美大學(Anglo-American Univ.)也與駐捷克代表處合作，於22日起在舉辦羅青書畫巡迴展，持續推廣台灣軟實力。巡迴展第3站則規劃於11月前往摩拉維亞省展出。1050909
(中央社)
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