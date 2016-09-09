26歲孝順女星驟逝 2月前誤靠拔罐刮痧抗癌

徐婷過世前2月仍尋求中醫拔罐治療，引發西醫醫生不解。（圖／取自徐小婷Kitty微博）

西醫醫生不解中醫竟用拔罐方式替徐婷治療淋巴癌。（圖／取自棒棒醫生微博）

徐婷妹妹徐丹丹承認日前被騙，延誤做化療。（圖／取自徐丹丹Kitty微博）

26歲大陸女星徐婷本月7日因淋巴癌驟逝，年輕的演藝生命正要起飛，卻在最燦爛的時刻被劃下句點，令人無限惋惜，網上出現不少關於她死因的討論，有醫生發現徐婷今年7月發現罹癌時，竟求助中醫的拔罐、刮痧、放血療法治療，拖了一個月才去做化療，也意外引發中、西醫的論戰。

昨香港媒體報導，年紀輕輕的徐婷在半年內罹癌驟逝，與入住到甲醛超標的新屋有關，任職於黃石市中心醫院血液風濕科副主任、在網上化名為「棒棒醫生」網友則發現，徐婷7月確診患淋巴癌後，第一時間竟是求助中醫的拔罐、放血療法，導致治療的黃金期遭拖延，令人遺憾。

今年7月，徐婷分享接受中醫治療的過程，「背部刺血拔血罐、腹部手上扎滿針、每天十個手指頭用針刺破擠血...」，照片令人怵目驚心，「棒棒醫生」8月底則轉發回應：「希望度過難關，好起來！」沒想到一周後卻得知徐婷死訊，醫生不捨便又在自己部落格發文，說：「我知道她的名字僅僅在一周之前。那時她貼自己出來的照片。在拔火罐。我非常憤怒，說：『這樣能治療淋巴瘤？我真的不懂，為什麼現代中醫那麼那麼那麼的心狠手辣？』」

「棒棒醫生」更說：「病人很堅強，痛的直哭也忍受了，她是真的相信這位有醫德的『中醫爺爺』。這不是瘀毒，是中醫之手刮破了皮下毛細血管，是人造損傷的出血，除了雪上加霜，這不會有任何治療作用！」而徐婷的妹妹徐丹丹8月底曾在微博說：「現在三姊在接受西醫化療、曾經被那麼多騙子給騙到現在才做的化療」，間接證實徐婷先前誤信中醫，也引發網上關於中、西醫治療方式的論戰。

「棒棒醫生」對此解釋：「那麼，能說徐婷死於中醫之手嗎？不，別誤會，我沒有這麼說。我想說的是，徐婷死於偽中醫之手；或者乾脆說，死於騙子之手。真的中醫決沒有這麼心狠手辣或愚蠢！真的中醫怎麼敢只用中藥、針灸，甚至拔罐、刮痧、放血來治療淋巴瘤呢？真的中醫要治淋巴瘤也是在西醫化療之後，用點中藥『調理調理』，增強點『免疫力』，『減輕』點化療副作用。真中醫摘桃子一定是在化療之後。偽中醫何其多，真中醫何其少啊！」

(中時電子報)