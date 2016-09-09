兆豐案 北檢首度搜索蔡友才住處並約談5人

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台北地檢署偵辦兆豐金案，7日以證人身分傳喚兆豐金前董座蔡友才（左）到案說明，檢方偵訊2小時30分後將他請回，蔡友才離開北檢時不發一語，搭車離去。中央社記者游凱翔攝 105年9月7日

兆豐銀洗錢疑案，案情有重大發展。台北地檢署今指揮台北市刑大、檢察事務官20多人，兵分5路首度搜索前兆豐金控董事長蔡友才住處、蔡任職的「鑒機」資產管理公司等5個地點，約談蔡友才及證人共5人，目前正在偵訊中。

兆豐銀紐約分行涉嫌違反美國反洗錢法相關行政規定，在8月19日遭美國紐約州金融服務署(DFS)裁罰1.8億美金，涉嫌違反銀行法。台灣高檢署召集北檢、金管會等單位開會後，8月22日指示北檢分案調查。

北檢重大刑案專組主任檢察官周士榆率檢察官陳宗豪，今天指揮台北市刑大員警及北檢檢察事務官共20餘人，持5張搜索票，至位於台北市、新北市蔡友才等5人住處以及蔡任職的「鑒機」資產管理公司的辦公室執行搜索，並傳喚蔡友才等5人到案，進行偵訊，以釐清本案相關案情。

檢警搜索的「鑒機」資產管理公司，日前被爆料是潤泰集團負責人尹衍樑，為吃下中信金控成立，尹找來蔡友才擔任董事長，蔡友才因捲入兆豐案，一度請辭董事長獲慰留。

北檢8月23日首度傳喚蔡友才，蔡辯稱沒有洗錢，只是申報上的疏失，檢方訊後將蔡改列偵字案被告後請回，但諭令限制出境、出海及小三通。

另北檢為釐清外界質疑蔡友才曾密會前財政部長張盛和「串證」，8月29日二度傳喚蔡，並首度約談張盛和，並隔離訊問2人。北檢9月7日上午第三度傳喚蔡友才，庭訊2個半小時結束，檢方訊後請回蔡。

今天是檢方第4次傳喚蔡友才調查，不過檢警今天是首度搜索蔡住處及其相關辦公處所。

(中時)