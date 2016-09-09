女星半年內確診淋巴癌過世 疑因住甲醛超標新房

徐婷2月確診得淋巴癌，昨傳出與居住甲醛超標新房有關。（圖／取自徐小婷Kitty、徐丹丹Kitty微博）

26歲大陸女星徐婷，曾演出過電視劇《老爸回家》、《把愛帶回家》等劇，在演藝生涯起步之際，本月7日卻傳出罹患淋巴癌不治，令粉絲與圈內好友相當遺憾，昨(8日)傳出年輕的她之所以不幸罹患淋巴癌的主因，竟與住到甲醛超標的新房有關。

家有7個小孩的徐婷，曾透露自己從小到大都為家中經濟狀況拼命工作，只為了家人過好生活，據香港《蘋果日報》報導，徐婷生前曾透過微信跟友人表示，過年前終於完成心願買新房，沒想到因裝修後不到三個月入住，引發全家人甲醛中毒，而徐婷身體不適反應最嚴重，脖子淋巴部位消腫難退，最終更被確診為淋巴癌。

樂觀又孝順的徐婷還在訊息中跟朋友說：「我反應最強烈最嚴重，查出後全家都搬出去了，我挺開心的，因為又救了全家，不然他們還住新房子裡呢」，沒想到2個月後病情卻急轉直下，最終宣告不治，徐婷妹妹則認為，姊姊長期熬夜拍戲，加上從小體質差，才使甲醛中毒變成罹癌導火線。

甲醛是一種無色有機化學液體，常見於家庭用品地毯、抗皺布料、紙製品，以及清潔劑中，曾有實驗顯示老鼠若吸入大量甲醛會得鼻咽癌，許多證據也顯示高劑量的暴露將可能會導致某些癌症，因此相關人士建議，若搬新家整修後，須保持空氣流通一段時間，確定甲醛含量大多已揮發，再動身入住。

(中時電子報)