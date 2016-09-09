吳慷仁穿學生服彆扭 感嘆回不去青春歲月

緯來電影台自製電影『我的禮物』日前拍攝校園戲。(圖/緯來電影台提供)

由導演王鼎霖執導的緯來電影台自製電影『我的禮物』日前拍攝校園戲！男女主角吳慷仁、邵雨薇換上學生制服憶當年，只見吳慷仁一臉苦笑說：「好彆扭喔！我已經回不去那段青春時光了」；花樣年華的邵雨薇擁有廣大粉絲，學生時代的她竟然只剩下打工回憶！「一直以來我都是在手搖飲料店半工半讀的狀態，鮮少出去玩耍！外送30杯飲料一肩扛沒問題，姊有練過」邵雨薇大笑說著。

剛拿到『我的禮物』劇本時，吳慷仁一度認為這角色應該是資深演員演出，自己並不適合！「當初是透過其他朋友拿到的劇本，我認為這角色應該請金士傑老師擔綱，由於這角色必須對著鏡頭有許多獨白，若由我詮釋擔心火後不夠，之後得知導演竟如此年輕，有創新的手法思維，也許我能試著傳達出不同的意境！」吳慷仁謙虛說著。而穿上學生制服重返校園，卻讓吳慷仁苦惱的說：「原本與導演溝通不要穿制服，因為很多失去的東西已經不會再回來，比如當學生的純真，我現在裝也不像了呀」；話鋒一轉，他更仰天長嘆：「今天對戲還有一個16歲的學生，天啊！我都可以生他了」。金鐘獎日昨公佈入圍，吳慷仁精湛演技再度入圍戲劇節目最佳男主角獎項，對此他仍謙虛的說：「平常心，都是團隊的努力！一步ㄧ腳印多麼的重要，接下來就是小小虛榮的爽一個月就好」。

看似青春無憂的邵雨薇學生時期的回憶竟然只剩下瘋狂打工！「國三畢業開始就開啟了我的瘋狂打工生涯，半工半讀的狀態是一直持續無間斷，一天大概5小時，都是以手瑤飲料店為主，不論是煮茶搬貨、甚至是甜度拿捏都很拿手喔！」邵雨薇自信說著。外型出色纖細的邵雨薇，也常有客人指名她外送飲料；「飲料店就開在高雄火車站附近，有一間補習班也開在那，老是指定我外送飲料，原來是當時有學生為了想看我故意要我送，但每次都得扛2、30杯飲料爬樓梯，真不是普通累，幸好我有練過」邵雨薇逗趣說著。

邵雨薇半工半讀的學生生活，一直到唸專科時存到一筆錢，便和朋友去香港旅行，算是犒賞自己的第一趟旅程。熱衷參加社團活動的她，還曾經是童軍團的成員！「其實我很愛參加團康活動，任何遊戲、紮營、野炊、露營都難不倒，不過我最怕洗戰鬥澡，容易洗到冷水，加上很多人排隊等著，那狀態不是太舒服」！聽到邵雨薇的學生回憶只有打工，一旁的吳慷仁笑說：「真是太遜了！」邵雨薇不甘示弱的反問：「你的又有多精采？」；只見吳慷仁似真似假故做神秘的說：「我不能告訴你，我做的都是驚天動地的事情，說出來嚇死你」！

(時報周刊)