勞工調薪但砍退休公教獎金 藍：不太好

我要評比

中國國民黨籍立法委員許毓仁今天說，政府同時調升基本工資又砍退休公教三節獎金，「左手給糖，右手打臉，不太好」；國民黨團副書記長李彥秀說，應避免讓不同族群有更多對立。

行政院昨天拍板明年將砍月退新台幣2萬5000元以上退休公教人員三節慰問金，預估每年可省8.7億元，影響人數超過15萬人；此外，勞動部在昨天召開基本工資審議委員會，決議基本工資月薪調升到2萬1009元。

許毓仁受訪表示，政策溝通時要掌握時機點，突然1天內有這樣兩個消息，大家可能也會有點無所適從。

李彥秀說，行政院處理這些問題時要更細膩，或許這兩件事都有專業考量，但處理上應避免讓不同職業類別、世代族群有更多對立。

李彥秀表次，行政院在8月送到立法院的預算案中都還有編列退休公教三節慰問金，如果認為不應編列，就不應該送到立法院，而不是透過與民主進步黨立法院黨團的便當會決定，這會讓外界有更多聯想，會認為是3日遊行後秋後算帳。

民進黨籍立委羅致政表示，如果是確立在公平正義原則下，對社會、經濟、勞工權益，乃至於每個人的權益，都能做出一定程度的公平設計，他認為沒有矛盾的問題。

民進黨籍立委吳玉琴說，年金改革應調整各項不太合理的津貼，目前推動的長期照顧2.0，經費上還有很大缺口，如果這筆經費挪移到長照建置，相信可照顧更多長者晚年生活。1050909

(中央社)