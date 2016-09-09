政務官附和反年金改革 段宜康籲：李喜明李翔宙該離開

立委段宜康點名國防部副部長李喜明與退輔會主委李翔宙，不應該在年金改革會議附和反對改革團體運用議事杯葛。（姚志平攝）

立委段宜康點名國防部副部長李喜明與退輔會主委李翔宙，不應該在年金改革會議附和反對改革團體運用議事杯葛，既然當了民進黨政府的政務官，就要共同支持、追隨這個政府的價值，如果沒辦法配合，就請他們知所進退，自己離開。

(中時)