網購嬰用品騙新手媽 犯嫌一家錢分不均撕破臉

沈男揪妻子一家在臉書、Line上成立賣嬰兒用品網購團，詐騙全台114人共1500萬元。 (劉宥廷翻攝)

28歲沈姓男子和23歲莊姓妻子看準網路購物好騙，3年前陸續在臉書、Line上佯稱可販賣比市價便宜5至6成的尿布、奶粉，不少新手媽媽下單卻未到貨才知受騙；高市刑大指出，詐騙集團成員還有沈的岳母、小姨子，甚至分贓不均還母女撕破臉，初估全台受害114人，被騙1500萬元。

高市刑大接獲不少網購嬰兒用品遭騙案，偵4隊著手調查發現，這個家族詐欺集團由沈男負責找訂單向廠商鄭女批貨，岳母提供帳戶，妻子莊女和小姨子及2名女性友人在臉書及Line成立6個代購奶粉、尿布、洗衣球、嬰兒座椅等嬰兒用品群組、粉絲團，以低於市價、買3送1、抽獎、批發價等噱頭，吸引許多新手媽媽和家庭主婦。

警追查指出，原先準時出貨取信訂購者，但不久後又以「廠商無法準時出貨、再找新廠商」等藉口拖延出貨，甚至還會在群組內PO文「一定會公布那些未準時匯款者的姓名，讓其他媽媽知道，是誰拖延大家的時間」，讓被害人陷於錯誤，一再下訂單、匯款。

警方傳喚沈等7人，估算全台被害婦女114人，其中有名李姓婦女原本想再低價轉手牟利，向親友集資陸續花153萬元訂貨，不料竟是一場空；甚至有婦人解掉銀行定存數十萬元下單，受騙後怕被丈夫責罵，只好騙家人只損失幾千元，還拜託警千萬別把通知書寄到家。

沈等人推稱是廠商延遲交貨，因部分群組有客戶糾紛和虧損，才不預警關閉，並非惡意詐欺；警說，莊女和母親還因錢分不均而撕破臉，莊母一度氣得住院，警方訊後將7人依詐欺罪送辦。

(中時)