金鐘入圍 胡瓜開腔說話了

胡瓜(左)和白家綺。(民視提供)

羅平(右)。(民視提供)

林秀琴。(民視提供)

王建復(右起)、羅平、林秀琴、楊倩時、方馨。(民視提供)

主持人胡瓜的《醫師好辣》入圍綜合節目主持人獎，他說「在電視不景氣的環境中，大家依然秉持做好節目的初衷，兢兢業業堅守崗位、爲節目付出，希望把最好的節目呈現給觀眾，我們會繼續努力下去。」也期許在民視主持的《台灣那麼旺 Taiwan NO.1》明年能跟主持搭檔白家綺一起敲金鐘。

羅平在《台灣那麼旺 Taiwan NO.1》比賽蘇永康的名曲〈舊愛還是最美〉，旁邊舞者遞給他一張照片，讓他表現出思念舊愛的感覺，沒想到羅平竟然邊唱嘴巴微微抽動的憋笑，後來主持人胡瓜衝上去想一窺究竟，才發現舞者給羅平看的照片是他出外景跟可愛小豬的合影，惹得現場笑歪。羅平說彩排時沒有拿出這照片，加上是歌中劇，所以情緒是十分投入的，讓大家直說羅平可能被陷害，還好他夠專業還有辦法唱完整首歌。

林秀琴每次到《台灣那麼旺》舞台都埋怨身上衣服都快被拔光了，還被胡瓜嫌說已經一大把年紀了還要這樣犧牲，但林秀琴說是因為三個月瘦了12公斤，瘦身有成也蠻驕傲的，只是說每次比賽都讓她很緊張，除了經期大亂以外，連寶貝女兒都因為媽媽沒時間陪伴而跟他生悶氣，讓她只能在舞台上跟女兒喊話，希望求得女兒諒解。但林秀琴幾次的表現都非常好，她說她說話時有一點燒聲，可以先讓對手輕敵，然後自己再靠實力登場。

(中時)