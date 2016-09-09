男子情緒不穩 派出所前掏腰帶刀揮舞

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(中央社記者朱則瑋台北9日電)台北市玉成派出所今早獲報有1名男子情緒不穩，警方把人帶回派出所並聯絡家屬，沒想到男子突然失控，衝到派出所門前，掏出腰帶刀揮舞，被警方壓制後強制送醫。

南港警分局玉成派出所今天早上接獲民眾報案，1名藍姓男子情緒不穩，警方把人帶回派出所，邊安撫情緒邊聯絡他的家屬。

警方表示，藍男不知為何，突然情緒失控，又吼又叫的衝到派出所門前，從腰帶拿出刀子揮舞，還好沒有傷到人。

警方不敢大意，迅速把藍男壓制，拿走刀子後，再將人送醫強制治療。1050909

(中央社)