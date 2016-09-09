雨勢大 屏東提升為豪雨特報

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對流旺盛，中央氣象局今天下午將大雨特報提升為豪雨特報，屏東山區有局部大雨豪雨，大台北、宜花、南投及西半部山區有局部大雨發生機率。

氣象局下午發布的大雨特報範圍有北北基、桃竹苗、中投、雲嘉南、高雄和宜花等14縣市，屏東則提升至豪雨特報範圍。

氣象局提醒民眾注意雷擊、強陣風，用路行車注意交通安全，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區也要嚴防積水或淹水可能。1050909

(中央社)